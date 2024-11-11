Сколько стоят доллар и евро: курсы в обменниках в начале недели

По состоянию на утро 11 ноября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,65 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 44,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 44,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,20-41,23 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 11 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2982 гривен за 1 доллар (-0,0607 грн).

Официальный курс евро составит 44,4864 гривен за 1 евро (-0,0778 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение 11-18 ноября ситуация на валютном рынке Украины может иметь признаки покоя, а курсовые изменения будут мелкими и весьма незначительными.

По его словам, результаты выборов в США и победа Дональда Трампа почти не повлияют на пару доллар-гривна.