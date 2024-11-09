Черная пятница и фактор Трампа: какое может быть влияние на курс доллара

В течение 11-18 ноября ситуация на валютном рынке Украины может иметь признаки покоя, а курсовые изменения будут мелкими и весьма незначительными. Для реализации такого сценария сейчас достаточно аргументов.

Как отметил банкир, режим "управляемой гибкости" НБУ будет действовать как предохранитель от резких и непредвиденных изменений.

В то же время он не исключает регулятор на определенный период может оставить игроков рынка один на один, а курсовые показатели будут сформированы исключительно на соотношении спроса и предложения (т.е. вне валютных интервенций НБУ).

Лесовой напомнил, что у Украины есть мощная финансовая подушка, в частности это очередной транш от МВФ и мегакредит от G7 на более чем 50 млрд долларов. То есть игроки рынка будут четко понимать, что бюджет страны получит необходимые финансы для сокращения разрыва между доходами и расходами.

"С начала полномасштабного вторжения Украина ежегодно нуждается в 40 млрд долларов внешней помощи и судьба финансирования в 2025 году уже является обозримой и до степени оптимистичной", - сказал он.

Черная пятница и фактор Трампа

"Скоро начнется: речь идет о Черной пятнице с ожидаемыми скидками, рождественско-новогодних праздниках", - напомнил банкир.

По его мнению, именно в этот период на наличном рынке естественным путем уравновешивается количество покупателей и продавцов валюты, ведь часть граждан будет покупать валюту, получив премии, возможно, кто-то будет вкладывать в валюту полученную прибыль с гривневых вкладов. В то же время, часть граждан будет тратить доллары и евро на приобретение важных для них вещей со скидками, на подарки, на празднование.

Таким образом, на наличном рынке появятся схожие курсовые признаки с межбанком, по крайней мере, можно ожидать, что курсовой разрыв на наличном и безналичном рынке будет минимальным, считает банкир.

"Стоит заметить, что результаты выборов в США почти не повлияют на пару доллар-гривна. Однако возможны курсовые изменения в паре доллар-евро. Многое будет зависеть от того, какую политику сотрудничества с ЕС будет продвигать новый глава Белого дома", - сказал начальник департамента казначейство Глобус Банка.

Прогноз курса

Лесовой ожидает, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,2-41,7 грн/доллар и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,8 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Следовательно, валютный рынок оказался в достаточно оптимистической ситуации, когда спрос и предложение могут быть максимально уравновешенными, а значит "вирус дефицита" будет преодолен: курсовые показатели могут измениться лишь на долю, при этом мы не исключаем, что такие изменения могут произойти как вверх, так и вниз, а общая картина по большому счету будет оставаться неизменной", - констатировал Лесовой.