ua en ru
Пт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар дешевеет второй день подряд: НБУ установил курс на 11 ноября

Украина, Пятница 08 ноября 2024 15:44
UA EN RU
Доллар дешевеет второй день подряд: НБУ установил курс на 11 ноября Фото: курс доллара упал на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2982 гривен за 1 доллар (-0,0607 грн).

Доллар дешевеет второй день подряд: НБУ установил курс на 11 ноября

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,4864 гривен за 1 евро (-0,0778 грн).

Доллар дешевеет второй день подряд: НБУ установил курс на 11 ноября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,29-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар дешевеет второй день подряд: НБУ установил курс на 11 ноября

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,60 гривен.

Ситуация на рынке

Напомним, НБУ держит курс доллара фактически неизменным с конца июля.

"Для ограничения ценового давления НБУ с середины года приостановил цикл снижения учетной ставки и приложил усилия по сохранению устойчивой ситуации на валютном рынке", - говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь.

Инфляция в Украине в октябре ускорилась до 9,7%. НБУ ожидает, что она будет высокой (10% и выше) до середины 2025 года.

Таким образом, НБУ сможет возобновить девальвацию только во второй половине следующего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Генерал Марченко уходит из армии
Генерал Марченко уходит из армии
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России