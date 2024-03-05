Сколько стоят доллар и евро: курсы в обменных пунктах
Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта также без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 5 марта средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 38,60 гривен, курс евро - 42,0 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,10 гривен, евро по 41,30 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,31 - 38,33 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар дорожает второй день подряд.
Официальный курс на 5 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,3135 гривен за 1 доллар (+0,1560 грн). Курс евро составит 41,5433 гривен за 1 евро (+0,2798 грн).
Валютные сбережения
По данным НБУ, украинцы в феврале сократили покупку долларов в банках до 824,5 млн долларов.
Объем покупки упал по сравнению с январем на 25,3%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).
Иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев. Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса.
НБУ не публикует абсолютных цифр, но предыдущие открытые данные свидетельствуют сейчас эта сумма достигла 120 млрд долларов.