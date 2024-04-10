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Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменниках

Украина, Среда 10 апреля 2024 10:04
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Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменниках Фото: курс доллара стабилизировался (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 апреля средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 39,35 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 42,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,85 гривен, евро по 42,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,00-39,03 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 10 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 38,9945 гривен за 1 доллар (+0,0063 грн). Курс евро составит 42,3519 гривен за 1 евро (+0,1511 грн).

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение недели с 8 по 14 апреля на валютном рынке возможны колебания курса доллара. Но они не будут чрезмерными и не превысят 0,6-0,7 гривен.

Как отметил банкир, валютный рынок работает в рамках собственной "системы", поскольку курсовые изменения, как в сторону роста, так и в сторону снижения, уже следует считать чем-то прогнозируемым и ожидаемым.

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