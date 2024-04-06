Что будет с курсом доллара в Украине на следующей неделе: прогноз банкира

В течение недели с 8 по 14 апреля на валютном рынке возможны колебания курса доллара. Но они не будут чрезмерными и не превысят 0,6-0,7 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, валютный рынок работает в рамках собственной "системы", поскольку курсовые изменения, как в сторону роста, так и в сторону снижения, уже следует считать чем-то прогнозируемым и ожидаемым.

"Эта "система" достаточно прочная, в ней не предусмотрены неконтролируемые валютные скачки или падения. Регулятор удачно осуществляет надзор за уровнем спроса и при необходимости уравновешивает его с предложением, проводя валютные интервенции на межбанке", - сказал он.

В то же время Лесовой не исключает неожиданные курсовые повороты, ведь достаточный объем уже полученного макрофина дает Нацбанку возможность таких шагов.

"Другими словами, регулятор будет действовать на межбанке более раскрепощенно (напомню, что по итогам марта Украина смогла получить 9 млрд долларов помощи, а с начала года - уже более 10 млрд долларов макрофина)", - пояснил эксперт.

Кроме того, зависимость наличного рынка от курсов межбанка останется неизменной: банки будут формировать курсы на основе курсов межбанка, добавляя собственную комиссию и дополнительную прибыль в случае временного (кратковременного) повышенного спроса, отметил он.

Прогноз курса

Что касается основных показателей рынка, то они согласно "системе" рынка, глобальных изменений не будет. Валютные колебания не выйдут за пределы границ 39-40 грн/доллар и 42-43,5 грн/евро на межбанке и 39-40 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро на наличном рынке, прогнозирует банкир.

По его словам, важным показателем для рынка можно считать недельную динамику курсовых отклонений, которая, как и в предыдущие недели, максимально может составить до 2,6% (в случае если курсы валют будут расти или снижаться 5 дней подряд). Однако ожидается, что реальные отклонения от начального курса недели (понедельничной) не превысят 1,5-2% (приблизительно 0,6-0,7 грн).

В целом же, основные факторы, которые будут формировать ситуацию на валютном рынке, останутся постоянными: это системная макрофинансовая помощь, которая направляется на покрытие расходов бюджета (стабилизирует экономику), развитие экономики, объемы валютной выручки за экспорт, считает начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"Таким образом, с 8 по 14 апреля, несмотря на ежедневную видимость изменчивости курсов, система рынка останется незыблемой: согласно стратегии регулятора рынок пока будет находиться в полулиберализованном состоянии с относительным балансом между спросом и предложением, что в условиях войны можно считать очень хорошим результатом. В то же время, любые валютные изменения не выйдут за пределы коридоров колебаний, что делает ситуацию на рынке достаточно прогнозируемой", - добавил Лесовой.