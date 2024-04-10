Скільки коштують долар та євро: актуальні курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 10 квітня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 39,35 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 42,95 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,85 гривні, євро по 42,25 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,00-39,03 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 10 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9945 грн за 1 долар (+0,0063 грн). Курс євро становитиме 42,3519 гривень за 1 євро (+0,1511 грн).

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом тижня з 8 по 14 квітня на валютному ринку можливі коливання курсу долара. Але вони не будуть надмірними та не перевищать 0,6-0,7 гривень.

Як зазначив банкір, валютний ринок працює в рамках власної "системи", оскільки курсові зміни, як у бік зростання, так і у бік зниження, вже слід вважати чимось прогнозованим та очікуваним.