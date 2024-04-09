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НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд

Украина, Вторник 09 апреля 2024 15:44
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НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 38,9945 гривен за 1 доллар (+0,0063 грн).

НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,3519 гривен за 1 евро (+0,1511 грн).

НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 38,94-38,99 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 39,35 грн/доллар.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в марте 2024 года вырос на 1,6% до 38,94 гривен.

Таким образом, в марте наличный курс доллара превысил уровень марта прошлого года (38,55 грн/доллар). По сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 1,11 гривен. .

Напомним, средний курс продаж наличного доллара в Украине за 2023 год упал на 5,9% до 37,83 гривен. Курс доллара упал после роста в течение 2022 года на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар

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