НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 10 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 38,9945 гривен за 1 доллар (+0,0063 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,3519 гривен за 1 евро (+0,1511 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 38,94-38,99 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 39,35 грн/доллар.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в марте 2024 года вырос на 1,6% до 38,94 гривен.

Таким образом, в марте наличный курс доллара превысил уровень марта прошлого года (38,55 грн/доллар). По сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 1,11 гривен. .