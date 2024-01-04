Почему подорожал доллар и каким может быть курс: прогноз на следующую неделю

Нервность валютного рынка в конце 2023 года и в первые дни нового возникла из-за неопределенности объемов макрофинансовой помощи на 2024 год и мощных волн ракетных и БПЛА-атак под сопровождение враждебной пропаганды, которая должна была расшатать общество.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

В то же время, на следующей неделе, 8 по 14 января, глобальных изменений на валютном рынке не ожидается "Ситуация будет отвечать заложенным еще в ноябре-декабре трендам, главные из которых заключаются в постепенном движении к полной либерализации валютного рынка, сохранении баланса между спросом и предложением, постепенном сокращении межкурсовой разницы", - сказал он.

По его словам, Национальный банк при неотложной потребности будет продолжать влиять на рынок тактически - объемами валютных интервенций, ведь международных валютных запасов достаточно, чтобы таким образом сохранять баланс между спросом и предложением. "По нашему расчету, в январе объем валютных интервенций вряд ли превысит 2-2,5 млрд долларов, что не будет выбиваться за средние показатели последних нескольких месяцев", - считает банкир.

Факторы, влияющие на валютный рынок

Как отметил Лесовой, на рынок будет влиять еще несколько факторов, среди которых, без сомнения, стабильная и достаточная макрофинансовая помощь от стран-партнеров и международных финансовых институций (в 2024 году Украине необходимо до 38 млрд долларов, которые будут направлены преимущественно на покрытие расходов госбюджета).

Кроме того, важным остается решение "экспортного узла", что позволит пополнять валютную выручку, планировать и по возможности наращивать внешнеэкономическую деятельность, подчеркнул эксперт.

"Несомненно, одним из факторов-тисков может стать ситуация на поле боя и возможные последствия вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры. Влияние этого фактора невозможно спрогнозировать, но его влияние на валютный рынок при определенных обстоятельствах может стать самым главным", - добавил он.

Основные тенденции на следующей неделе

Лесовой ожидает, что основными характеристиками валютного рынка на следующей неделе станут:

1) Реализация режима управляемой гибкости будет проявляться в разновекторных, но частых валютных изменениях (как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления валюты), которые не превысят 0,2-0,3 грн;

2) Разница между курсами покупки и продажи будет незначительной: на межбанке - до 0,1 грн, на наличном рынке - до 0,3-0,5 грн;

3) Формирование наличного курса будет происходить на основе курсовых показателей межбанка по добавлению незначительного собственного заработка финучреждений (до 0,3-0,5 грн);

4) Разница между курсами межбанка и наличного рынка – это собственно и есть прибыль финучреждений, то есть до 0,3-0,5 грн;

5) Курсовые рамки возможных (ожидаемых) изменений на межбанке будут на уровне 38-38,6 грн/доллар и 39-40,5 грн/евро, а на наличном пределе будут в 38,5-39,5 грн/доллар и 39-41 грн/евро.

Курс доллара в декабре-январе

В декабре курс на межбанке поднялся с 36,35 до 38,10 грн/доллар. Официальный курс НБУ вырос на 4,4% – до 37,98 грн/доллар. В начале января официальный курс обновил очередной максимум – 38,11 грн/доллар.

Наличный курс зависит от межбанка. В результате курс на наличном рынке за декабрь вырос на 1,5 грн до 39,05 грн/доллар. Однако курс по-прежнему ниже, чем в конце прошлого года, когда он составлял около 40,70 грн/доллар.