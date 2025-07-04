Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в обменниках

По состоянию на утро 4 июля средний курс продажи доллара не изменился - 41,95 гривен, курс евро - 49,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,75-41,78 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро немного подорожал, но пока ниже исторического максимума.

Официальный курс на 4 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7239 гривен за 1 доллар (-0,0877 грн).

Официальный курс евро составит 49,1758 гривен за 1 евро (+0,0430 грн).