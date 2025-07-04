Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта остается на максимальных уровнях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 4 июля средний курс продажи доллара не изменился - 41,95 гривен, курс евро - 49,60 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,60 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,75-41,78 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро немного подорожал, но пока ниже исторического максимума.
Официальный курс на 4 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7239 гривен за 1 доллар (-0,0877 грн).
Официальный курс евро составит 49,1758 гривен за 1 евро (+0,0430 грн).
В МВФ заявили, что график выполнения программы EFF с Украиной был измен и девятый обзор состоится ближе к концу года. Он объединит в себе девятый и десятый обзоры.
Это свидетельствует о том, что Украине сейчас срочно не нужны деньги МВФ. Ранее Киев снижал размер траншей.
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