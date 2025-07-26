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Чего ожидать от доллара и евро в конце июля: прогноз банкира

Украина, Суббота 26 июля 2025 08:15
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Чего ожидать от доллара и евро в конце июля: прогноз банкира Фото: Курс доллара может быть на уровне 41,8-42,1 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

На следующей неделе ожидается относительно стабильный курс доллара. Курс евро будет находиться в состоянии непредсказуемости

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Курс евро

"Как мы неоднократно отмечали, курс доллара, несмотря на повышенный спрос, вряд ли существенно изменится: ведь Нацбанк реализует механизм умеренных изменений - режим управляемой гибкости", - сказал он.

По его словам, текущий курс доллара будет формироваться не только на рыночных началах, но и регулятор при необходимости имеет возможность внести свои коррективы в курс через валютные интервенции.

Банкир прогнозирует, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будут оставаться минимальными.

"В целом можно предположить, что на 1 августа официальный курс доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,1 гривен", - сказал он и напомнил, что на 1 января курс был 42,02 грн/доллар.

Курс евро

Что касается курса евро, то он будет находиться в состоянии непредсказуемости: его колебания могут быть более ощутимыми, чем доллара. И текущие курсовые изменения прежде всего будут зависеть от мировых торгов пары доллар/евро, и пары гривна/доллар в Украине, сказал Лесовой.

"Курсовая пропорция останется на уровне 1 евро за 1,15-1,17 доллара. Это означает, что основные курсовые изменения евровалюты в Украине будут происходить в коридоре 48,5-49,7 гривен", - сказал банкир.

Как отметил Лесовой, на следующей неделе общая ситуация на валютном рынке будет весьма похожей на все, что происходило в течение июля.

Во-первых, повышенный спрос будет обуздан - на рынке действует режим "управляемой гибкости", который нормализует любые расхождения между спросом и предложением, во-вторых, курс доллара останется в привычных рамках, в-третьих, курс евро будет соответствовать мировым курсам этой валюты, констатировал банкир.

Курс евро значительно вырос в 2025 году и сейчас близок к рекордному уровню. В то же время в НБУ не ожидают существенных колебаний курса евро к доллару до конца года.

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