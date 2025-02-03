Сколько стоят доллар и евро в начале февраля: обменники выставили новые курсы

По состоянию на утро 3 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,90 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 43,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 43,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,65-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) - на 2 копейки ниже по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 3 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7263 гривен за 1 доллар (-0,0979 грн).

Курс доллара упал до минимума с середины декабря. Ниже курс был только 16 декабря 2024 года - 41,607 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 43,3244 гривен за 1 евро (-0,1853 грн).

Ситуация на рынке

Национальный банк Украины в январе 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 3,750 млрд долларов, что на 29% меньше, чем в декабре прошлого года.

Однако объем продажи валюты в январе оставался достаточно высоким в сравнении с 2024 годом.

Спрос на валюту упал во второй половине месяца, что вызвало снижение курса доллара до уровней середины декабря.