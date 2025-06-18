Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта снижается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 18 июня средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,70 гривен, курс евро снизился на 10 копеек до 48,35 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 47,50 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,56-41,59 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро остался выше уровня 48 гривен.
Официальный курс на 18 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5255 гривен за 1 доллар (-0,0051 грн).
Официальный курс евро составит 48,0159 гривен за 1 евро (-0,0516 грн).
Как заявили в НБУ, для удержания цен под контролем Национальный банк Украины должен сохранять стабильность на валютном рынке.
Во время дискуссии по учетной ставке 4 июня отмечалось, что НБУ следует сохранять активное присутствие на валютном рынке и в дальнейшем обеспечивать умеренные двусторонние курсовые колебания курса.
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