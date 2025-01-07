Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменных пунктах
Курс доллара в обменных пунктах Украины приостановил рост. Единая европейская валюта подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 7 января средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 42,70 гривен, курс евро вырос на 25 копеек до 44,50 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,20 гривен, евро по 43,80 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,23-42,26 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар снова обновил исторический максимум.
Официальный курс на 7 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1959 гривен за 1 доллар (+0,1070 грн).
Предыдущий максимум был 6 января 2024 года - 42,0889 гривен за 1 доллар.
Официальный курс евро составит 43,9091 гривен за 1 евро (+0,5744 грн).
Комментарий НБУ
Как заявили в НБУ, рост курса доллара в декабре 2024 года был вызван повышенным спросом на безналичную валюту из-за роста бюджетных расходов. Кроме того, повлияли операции бизнеса в конце года.
Поэтому с целью сохранения устойчивости валютного рынка НБУ повысил объемы чистой продажи иностранной валюты до 5,3 млрд долларов - максимального уровня в истории.