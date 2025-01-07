Скільки коштують долар і євро: актуальні курси в обмінних пунктах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 7 січня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 42,70 гривень, курс євро зріс на 25 копійок до 44,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,20 гривень, євро по 43,80 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,23-42,26 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар знову оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 7 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1959 гривень за 1 долар (+0,1070 грн).

Попередній максимум був 6 січня 2024 року - 42,0889 гривень за 1 долар.

Офіційний курс євро становитиме 43,9091 гривень за 1 євро (+0,5744 грн).

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, зростання курсу долара в грудні 2024 року було спричинене підвищеним попитом на безготівкову валюту через зростання бюджетних витрат. Крім того, вплинули операції бізнесу наприкінці року.

Тому з метою збереження стійкості валютного ринку НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти до 5,3 млрд доларів - максимального рівня в історії.