Курс доллара продолжил рост и снова обновил рекорд
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар снова обновил исторический максимум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 7 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1959 гривен за 1 доллар (+0,1070 грн).
Предыдущий максимум был 6 января 2024 года - 42,0889 гривен за 1 доллар.
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 43,9091 гривен за 1 евро (+0,5744 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 42,23-42,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 42,50 гривен.
Рекордные бюджетные расходы
На курс доллара продолжают давить рекордные расходы из госбюджета Украины, которые в декабре 2024 года составили 705 млрд гривен, в том числе 492 млрд гривен по общему фонду. Часть этих денег конвертируются в доллары.
Практика предыдущих лет показывает, что ситуация на валютном рынке может стабилизироваться после 10 января.