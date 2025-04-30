НБУ снизил курс доллара на 1 мая
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на первый день мая. Доллар дешевеет третий день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 1 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4706 гривен за 1 доллар (-0,0941 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 47,1687 гривен за 1 евро (-0,1153 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,46-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,75 гривен.
Прогноз курса
За апрель официальный курс доллара вырос на 9 копеек до 41,56 гривен.
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, курс доллара в мае может вырасти.
"Вполне возможно, что во второй половине мая официальный курс доллара может вырасти в среднем на 1%, а по итогам месяца официальный курс будет на уровне 41,6-42 грн/доллар", - сказал он.
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