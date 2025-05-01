Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов до минимума за год
Структурный дефицит валюты продолжает уменьшаться. Национальный банк Украины снижает продажу долларов при стабильном курсе доллара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
В апреле 2025 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,244 млрд долларов. Это минимальный объем с марта прошлого года (1,788 млрд долларов).
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НБУ сокращает продажи четвертый месяц подряд, а с начала года НБУ продал на межбанке 11,659 млрд долларов.
С начала года Украина получила международную помощь на сумму 16,8 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.
По прогнозу НБУ, внешнее финансирование составит 55 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке.
Курс доллара в апреле
Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.
В апреле официальный курс доллара вырос на 9 копеек до 41,56 гривен. Апрель стал первым месяцем 2025 года, когда курс доллара вырос. Однако он ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).
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Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За апрель курс вырос на 5 копеек до 41,75 грн/доллар.
Интервенции на межбанке
Напомним, Национальный банк Украины в декабре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории. Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов, что на 6,212 млрд долларов больше, чем в 2023 году.
За год Украина получила 41,9 млрд долларов. Всего за 2024 год курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 грн/доллар.
За 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год. В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,9 млрд долларов.
За 2022 год НБУ продал на межбанке 24,953 млрд долларов.
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