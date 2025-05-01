Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов до минимума за год

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

В апреле 2025 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,244 млрд долларов. Это минимальный объем с марта прошлого года (1,788 млрд долларов).



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НБУ сокращает продажи четвертый месяц подряд, а с начала года НБУ продал на межбанке 11,659 млрд долларов.



С начала года Украина получила международную помощь на сумму 16,8 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.

По прогнозу НБУ, внешнее финансирование составит 55 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке.

Курс доллара в апреле

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

В апреле официальный курс доллара вырос на 9 копеек до 41,56 гривен. Апрель стал первым месяцем 2025 года, когда курс доллара вырос. Однако он ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).

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Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За апрель курс вырос на 5 копеек до 41,75 грн/доллар.