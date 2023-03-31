Топливо подешевело за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

Фото: цены на бензин упали на АЗС (Getty Images)

Розничные цены на дизельное топливо и автогаз в Украине 31 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,01 гривен за литр (-0,11 гривен), на дизельное топливо - 47,22 гривен за литр (-0,12 гривен), на автогаз - 21,72 гривен за литр (-0,04 гривен). Розничные цены в Украине: За март бензин подешевел на 1,2%, дизельное топливо на 5,6%, автогаз - на 9,7%.