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Топливо подешевело за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

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Украина, Пятница 31 марта 2023 13:18
Топливо подешевело за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС Фото: цены на бензин упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на дизельное топливо и автогаз в Украине 31 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,01 гривен за литр (-0,11 гривен), на дизельное топливо - 47,22 гривен за литр (-0,12 гривен), на автогаз - 21,72 гривен за литр (-0,04 гривен).

Розничные цены в Украине:

Топливо подешевело за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

За март бензин подешевел на 1,2%, дизельное топливо на 5,6%, автогаз - на 9,7%.

Топливо подешевело за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

В начале года снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Отметим, мировые цены на нефть марки Brent март упали с 84 до 79 долларов за баррель. Поскольку Украина импортирует весь объем топлива, это повиляло на стоимость нефтепродуктов.

Кроме того, с начала марта курс доллара в Украине упал на 2 гривны до 38,2 гривен за доллар, что делает топливо еще дешевле.

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Цены на бензин
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