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Изменения в начальной школе: МОН опубликовало новый Госстандарт и приглашает к обсуждению

Четверг 31 июля 2025 08:00
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Изменения в начальной школе: МОН опубликовало новый Госстандарт и приглашает к обсуждению Какие изменения готовят в начальной школе (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение проект обновленного Государственного стандарта начального образования. К участию приглашают педагогов, руководителей школ, родителей и всех желающих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН.

Зачем обновляют стандарт

Нынешний Госстандарт действует с 2018 года. По закону, такие документы должны обновляться каждые 8-10 лет. Новая версия - это плановое уточнение содержания обучения в соответствии с современными образовательными подходами и вызовами, в частности полномасштабной войны, дистанционного обучения и изменения условий труда педагогов.

Обновление должно обеспечить согласованность между всеми уровнями школьного образования - от 1 до 11 класса.

Над обновленным стандартом работала группа, в которую вошли учителя-практики, специалисты по оценке, инклюзии, содержанию образования и педагогическому проектированию. Они учли опыт внедрения НУШ и синхронизировали изменения со стандартами базового и профильного среднего образования (принятыми в 2020 и 2024 годах).

Что именно изменится

Четко прописаны компетентности - впервые стандарт определяет, какие именно компетентности должны быть сформированы в 1-4 классах в рамках девяти образовательных областей - языково-литературной, математической, естественной, технологической, информатической, социальной и здоровьесберегающей, гражданской и исторической, художественной и физкультуры.

Появились ориентиры для оценивания - каждая отрасль имеет детализированные требования к результатам обучения и четкие ориентиры для оценивания. Это позволит вовремя выявлять трудности у детей и корректировать учебный процесс.

Учтена инклюзия и культурное разнообразие - документ включает отдельные требования к обучению детей с особыми образовательными потребностями (ООП), тех, кто учится на жестовом языке, а также на языках национальных сообществ.

Согласованность между уровнями образования - начальная школа логично вписывается в общую образовательную траекторию ученика, синхронизирована с содержанием базового и профильного школьного образования.

Без радикальных изменений для учителей - Стандарт не предусматривает революций в обучении - только систематизирует то, что уже активно используется в рамках НУШ. Впоследствии на его основе создадут новую типовую образовательную программу и модельные учебные планы.

Как подать предложения

Общественное обсуждение продлится до 28 августа 2025 года. Предложения, замечания и комментарии можно подать:

Читайте также о том, какие изменения в целом будут в школах с осени уже в этом году.

Ранее мы писали о том, что с 1 сентября всем учителям повысят доплаты. С 1000 гривен (1300 гривен до начисления налога) они вырастут до 2 000 (2600 гривен).

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МОН Школа Образование в Украине
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