Сколько стоит война? Шмыгаль раскрыл расходы на ВСУ с начала года

По словам Шмыгаля, за первые четыре месяца текущего года из общего фонда государственного бюджета в целом было потрачено 1,2 трлн гривен на приоритетные расходы, среди которых:

365 млрд гривен - на зарплаты военнослужащим;

почти 84 млрд грн - на закупку техники, оружия, боеприпасов, продовольствия для Сил обороны.

"В целом на безопасность и оборону потрачено более 60% от всех расходов общего фонда государственного бюджета", - добавил он.

По словам премьер-министра, финансирование Сил обороны является приоритетом правительства с начала полномасштабной войны.