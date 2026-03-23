Сколько стоит пасхальная корзина-2026: цены на паски, мясо и деликатесы в супермаркетах

14:34 23.03.2026 Пн
3 мин
Крафтовая выпечка и колбасы обойдутся почти вчетверо дороже, чем бюджетный набор
aimg Василина Копытко
Дороже всего в пасхальной корзине обойдутся мясные продукты (фото: Getty Images)

Цены на пасхальные наборы в супермаркетах в этом году стартуют от 1200 гривен, однако за "элитный" крафт придется отдать почти вчетверо больше.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоят пасхальные продукты.

Главное:

  • Базовая корзина в супермаркетах стартует от 1200 грн, тогда как элитный набор с деликатесами обойдется в 4660 грн и дороже.
  • Самая дешевая паска (100 г) в торговых сетях стоит около 40 грн, средний (300 г) - до 90 грн.
  • Цены на крафтовую выпечку бьют рекорды: в популярных кондитерских Киева стоимость паски колеблется от 500 до 2000 грн.
  • Мясо - самая дорогая позиция: килограмм буженины стоит около 710 грн, а "Дрогобычская" колбаса - почти 900 грн.
  • Традиционный набор: десяток яиц в среднем обойдется в 87 грн, пачка сливочного масла - 107 грн, а кагор - от 140 грн.

Три уровня корзины: от "бюджета" до "крафта"

Сеть "Сільпо" уже подсчитала стоимость готовых решений для покупателей. Цена вопроса зависит от ваших аппетитов и любви к эксклюзиву:

  • Бюджетный (от 1200 грн): классическая паска, мясо, сыр и бакалея (преимущественно собственных торговых марок супермаркетов).
  • Расширенный (от 2300 грн): к классике добавляют итальянский панетоне, изысканную мясную тарелку и напитки.
  • Элитный (от 4660 грн): набор для гурманов с деликатесными сырами, премиальным мясом и эксклюзивной выпечкой от крафтовых производителей.

Сколько стоят паски

Стоимость главного символа праздника колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч гривен.

Цены в супермаркетах (Сильпо, Novus, Ашан):

  • Маленькая паска (100-150 г) - от 40 до 70 грн.
  • Средняя (250-450 г) - от 60 до 100 грн.
  • Большой панетоне (500-600 г) - от 400 до 850 грн.
  • Сырная паска с сухофруктами - 599 грн.

Крафтовый эксклюзив (под заказ): в The Cake пасха стартует от 500 грн, в Honey - от 1000 грн, а в Namelaka или Cheesecake Family за праздничную выпечку придется выложить от 1500 до 2000 грн.

Цены на пасху в Новусе (скриншот)

Мясо и деликатесы: что положить в корзину

Мясная составляющая остается самой дорогой частью набора.

Цены на мясную продукцию:

  • буженина Ятрань - 710 грн за кг;
  • салями - от 169 грн за 450 г;
  • салями итальянская - 531 грн. за кг;
  • сервелат - 596 грн за 1 кг;
  • колбаса "Дрогобычская" - 890 грн за кг;
  • колбаса "Краковская" - 687 грн за кг;
  • колбаса варено-копченая - от 450 грн за кг
  • колбаса Torre de Nunez Фуэт - 299 грн за 250г;

Цены на другие продукты:

  • десяток яиц - 87 грн;
  • масло сливочное (200 г) - 107 грн;
  • творог кисломолочный - 237 грн;
  • корень хрена - 200-270 грн/кг;
  • кагор - 140-190 грн.

Цены на колбасу в сети Сильпо (скриншот)

Читайте также о том, что цены на овощи "борщевого набора" в 2026 году остаются ниже, чем в прошлом году. Впрочем сейчас резерв отечественных овощей уже исчерпывается, поэтому скоро могут начать завозить импортные продукты, а цены на них - выше.

Ранее мы писали о том, что мировые тенденции на рынке влияют на цены на молочную продукцию и мясо. По прогнозу аналитика УКАБ Максима Гопки, до конца марта молочная продукция может подорожать на 6-12%.

