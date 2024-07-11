Сколько стоит квартира в Польше и будет ли выгоднее купить в Украине

С началом полномасштабного вторжения многие украинцы выехали в Польшу, где также начали исследовать местный рынок недвижимости. В целом, критерии установления стоимости на жилье в Польше похожи и на украинские.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали руководительница Европейского направления Ribas Hotels Group Анастасия Губанова и директор по развитию "Креатор-Буд" Дмитрий Струк.
По словам Анастасии, стоимость квартир в Польше зависит от многих факторов, таких как место, размер, тип здания и состояние недвижимости.
"Средняя стоимость квадратного метра в Польше сейчас колеблется от 7 000 до 12 000 злотых (приблизительно 73 000-124 000 гривен - ред.) в зависимости от города. Например, в Варшаве цены самые высокие, а в меньших городах или сельской местности могут быть значительно ниже", - говорит Анастасия.
Эксперт убеждена, что это зависит от потребностей и возможностей того, кто в поисках собственного жилья.
Факторы, которые при этом следует учесть:
"Но это относительно квартир, а доходная недвижимость значительно выше, и цена зависит от инфраструктуры и локации", - отмечает Анастасия.
"Если сравнить проекты, которые мы строим в Киеве и Катовице, то в Киеве апартаменты в центре города без ремонта площадью от 50 метров и ценой от 3 900 долларов за квадратный метр, а в Катовице апартаменты возле парка с ремонтом площадью от 18 метров, цена от 3 600 евро. Можно даже сказать, что в Польше покупать выгоднее, но смотря с чем сравнивать", - добавляет Дмитрий Струк.
Минимальная средняя цена на однокомнатные квартиры составляет 41 900 долларов. На такую стоимость можно рассчитывать в поисках жилья в Деснянском районе.
Традиционно самые высокие цены на недвижимость на Печерске - в среднем 112 500 долларов. Между следующим "лидером" рейтинга существенная разница. Речь идет о Шевченковском районе, где квартира обойдется в среднем 79 000 долларов.
Следует отметить, что расценки - это среднее значение стоимости квартиры с ремонтом и без него.
Приблизительно одинаковые цены можно найти в Оболонском (53 700 долларов), Соломенском (58 000 долларов), Подольском (58 000 долларов) и Днепровском. (59 900 долларов) районах.
Говоря о двухкомнатных квартирах, самыми дешевыми они остаются в Деснянском районе - 56 700 долларов. А самыми дорогими все-таки в Печерском районе - 170 000 долларов.
Трехкомнатная квартира на Печерске будет стоить в среднем 299 000 долларов, а в Деснянском районе - 71 000 в валюте.
В дальнейшем ставки растут до 87 000 долларов в Святошинском и 99 000 долларов в Днепровском районе.
Раньше мы рассказывали, как правильно инвестировать в недвижимость, чтобы зарабатывать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.