Сколько стоит антикоррупционный эффект от цифровизации госуслуг: ответ Шуляк

Кроме этого, по ее словам, более 3 тыс. украинских сел впервые получили доступ к скоростному интернету, а 40% граждан уже имеют базовые цифровые навыки. Более того, Украина входит в ТОП-5 стран по уровню развития цифровых государственных услуг.

Она подчеркнула - в случае Украины сейчас речь идет не просто о "государстве в смартфоне", а о реальной инфраструктуре доверия, которая делает государство быстрой, прозрачной и подотчетной, особенно в критически важных сферах: строительстве, восстановлении и жилищной политике.

Более того, акцентировала Елена Шуляк, по рейтингу Online services Index, международного исследования E-Government Development Index, который оценивает 193 страны мира и разрабатывается ООН, Украина занимает 5 место по уровню развития цифровых государственных услуг при том, что несколько лет назад занимала 102 место.

В то же время Шуляк отметила, что стремительная цифровизация началась в Украине еще до войны, но российское вторжение усилило необходимость этого процесса, поскольку возникла потребность в большом количестве услуг, которые можно было бы получить онлайн.

"Цифровая революция - это не только об удобстве или сервисе. Это фундаментальное изменение отношений между государством и гражданином. Мы доказали, что государство может работать без кабинетов, очередей и справок. Прозрачно. Автоматизировано. Люди почувствовали это изменение буквально в собственных руках - через смартфоны", - подчеркнула Шуляк.

Согласно исследованию, указала она, общий экономический и антикоррупционный эффект цифровизации уже превысил 66 млрд грн, в том числе 6,9 млрд грн сэкономлено благодаря электронным госзакупкам. Впервые более 3 тыс. украинских сел получило доступ к широкополосному интернету, а 40% граждан уже имеют базовые цифровые навыки.

По словам парламентария, отдельный акцент следует сделать на цифровизации сферы строительства, жилищной политики и восстановления. Именно эти направления, добавила Елена Шуляк, являются для нее приоритетными как для парламентария. В частности, за 5 лет работы Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССБ) количество ее пользователей достигло 140 тысяч, увеличившись за последний год на треть.

А количество выданных градостроительных условий и ограничений - одного из базовых документов для начала любого строительства - за 5 лет работы е-системы составило более 80 тыс., что на четверть больше, чем год назад.

"Сегодня благодаря ЕДЕССБ автоматизировано 13 ключевых услуг в Дії, тысячи пользователей работают с цифровыми разрешениями, реестрами и техинвентаризацией. А главное - громады получили открытые дашборды для контроля каждого объекта. От старта - до завершения", - пояснила она.

Шуляк также отметила, что цифровизация не только ускоряет процессы, но и минимизирует коррупционные риски. Речь идет об устранении чиновников от тех процессов, которые сейчас уже могут быть автоматическими - от лицензий в строительстве до электронных разрешений для бизнеса.

"Когда мы объединяем цифровые инструменты с инструментами восстановления, получаем синергию - и на уровне общин, и на уровне государства. Пример - программа "еВідновлення", которая позволяет подать заявление на компенсацию за разрушенное жилье в несколько кликов. Без физического присутствия, без субъективного вмешательства, без лишних барьеров. Это и есть настоящее "государство в смартфоне", когда сервис работает не на бумаге, а в жизни", - убеждена Елена Шуляк.

В то же время, несмотря на достижения, в правительственной и нормативной системе все еще остаются "белые пятна", которые тормозят темпы. Одной из главных проблем до сих пор остается отсутствие рамочного закона "Об основных принципах восстановления", а также расхождения в терминах между нормативными актами, что создает путаницу при реализации проектов. Как следствие - данные, которые генерирует цифровая экосистема, не всегда интегрируются в планирование восстановления.

"Чтобы эта экосистема работала на полную мощность, ей нужна законодательная подпитка. Именно поэтому мы уже готовим пакет правок в жилищное и строительное законодательство, а также рамочный закон о восстановлении. Я настаиваю, чтобы показатели GovTech Reform Index были обязательными в ежегодных правительственных отчетах", - сообщила Шуляк

По ее словам, цифровое государство - не технологическое украшение, а основа доверия. Если государство обеспечивает цифровые процессы прозрачно, понятно и быстро, оно может делать так же и с физическими объектами: школами, больницами, жильем, дорогами.

"Я верю, что мы сможем не только построить самый быстрый Wi-Fi в Европе. Мы сделаем Украину лидером не по лозунгам, а по реальным решениям. И уже скоро не мы будем ехать в Кремниевую долину, а Google сам захочет открыть у нас свой R&D-центр", - резюмировала Елена Шуляк.