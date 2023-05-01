Сколько средств необходимо на восстановление Харькова: ответ мэра

На восстановление инфраструктуры Харькова от вражеских обстрелов потребуется не менее 9,5 млрд долларов.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Сейчас обстрелы продолжаются и невозможно окончательно сосчитать все убытки, которые Харьков получил от российских агрессоров. Для того чтобы восстановить Харьков, нужно по меньшей мере 9,5 млрд долларов США", - заявил мэр Харькова. По его словам, Украина не сможет найти эти средства самостоятельно и после окончания боевых действий будет нуждаться в поддержке западных партнеров, в частности, Соединенных Штатов.