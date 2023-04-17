Синегубов объяснил, почему РФ перестала наносить ракетные удары по Харькову

Государство-агрессор Россия не потеряла своего интереса к Харькову. Однако россияне наносят больше обстрелов по приграничной области, а не по городу.

"Харьков для них интерес не потерял. Это только благодаря нашим вооруженным силам, Службе безопасности Украины, всем силам. Это комплексная работа. И вот эта относительная тишина по Харькову – это исключительно заслуга ВСУ. Поверьте, мы фиксируем каждый день, вчера и сегодня утром была ракетная опасность в виде баллистики, а это вероятность запуска С-300. И мы такие факты фиксировали и на прошлой неделе. И если запуски идут не в сторону Харькова, то постоянно страдает Купянск, Волчанск", - рассказал он.

Синегубов заявил, что интенсивность обстрелов приграничья Харьковской области в последнее время значительно возросла. Каждый день фиксируется около 15-20 прилетов по общинам. Россияне разрушают инфраструктуру области.

"Интенсивность обстрелов, к сожалению, такая же, какую они демонстрируют фактически круглосуточно. У нас около 15 пунктов сегодня были под обстрелами. К счастью, никто на утро не ранен. Дальше будем смотреть. Разрушается жилищная инфраструктура. Мы фиксируем более частые обстрелы, например, населенного пункта Уды, Казачья Лопань - это Харьковский район, север нашей области. И волчанское направление более интенсивно начали обстреливать. Поврежденное медицинское учреждение в этом населенном пункте", - подчеркнул он.