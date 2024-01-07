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Сколько "Кинжалов" запустила РФ с начала войны и сколько сбили: ответ Воздушных сил

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине 63 аэробалистические ракеты "Кинжал". Украина сбила 25 таких ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Сейчас имеем 63, запущенные "Кинжалы" с начала полномасштабного вторжения. Это информация официальная. 25 - уничтожено, начиная с 4 мая (2023 - ред.). Именно тогда мы с весны прошлого года получили Patriоt и получили возможность уничтожать аэробалистические ракеты ", - заявил спикер.

Также Игнат прокомментировал видео, снятое во время массированной ракетной атаки на Киев. На кадрах одна из ракет врага упала в Днепр. Он отметил, что пока не подтверждено, что это был "Кинжал".

"Так могло упасть что угодно. Поэтому можно будет сказать, что это за тип, когда его увидишь", - добавил он.

Следует отметить, что МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету трудно сбивать из-за ее траектории движения. До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

Масштабный обстрел Украины 2 января

Напомним, российские оккупанты 2 января повторили масштабный обстрел, как 29 декабря. Под ударом находились Киев и Харьков. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".

В Харькове было зафиксировано три попадания ракет в Шевченковском районе. В Киеве была значительно повреждена многоэтажка в Соломенском районе.

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