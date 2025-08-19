Сколько денег украинцы снимают в банкоматах: НБУ назвал суммы в Украине и за рубежом

В собственной сети банкоматов банка-эмитента карты украинцы снимают большие суммы - в среднем 5 241 гривна. В банкоматах других банков-резидентов - 3 784 гривен

По данным НБУ, за рубежом величина одного снятия вдвое больше, чем в Украине, и составляет 8 700 гривен.



С начала 2025 года доля наличных операций с платежными картами возобновила сокращение, составив 4.5 % по количеству операций. Но по сумме она составляет 34,4%.



Во II квартале сеть структурных подразделений банков сократилась. Уменьшение количества филиалов произошло по всем группам банков, но больше среди частных и государственных банков. Больше всего подразделений закрыли в Киеве и Львовской области.



Учетная численность штатных работников не изменилась (96,4 тысяч), в то же время частные банки привлекали новых работников, а государственные и иностранные - сократили штаты. В ПриватБанке работают 18,9 тысяч человек.



Сеть банкоматов выросла во II квартале до 30,7 тысяч за счет заметного увеличения ПТКС у отдельных частных банков. Более половины (17,3 тысяч банкоматов) - у ПриватБанка.



Сеть POS-терминалов продолжает расти и составляет 570 тысяч. Во II квартале лидерами прироста были ПриватБанк и частные банки (+11,5 тыс. штук и +6,5 тыс. единиц соответственно). Также заметно выросла сеть POS-терминалов компании "НоваПей". Всего во II квартале участники рынка увеличили сеть на 20,8 тыс. терминалов.



За квартал количество активных платежных карт сократилось больше всего со II квартала 2022 года до 58,1 млн. Самое заметное уменьшение произошло в ПриватБанке - 1,2 млн карт - до 30,8 млн штук. Такую же тенденцию зафиксировали и другие госбанки