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Сколько денег украинские беженцы оставили в Польше: ответ правительства

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украинские предприниматели, которые зарегистрировали собственный бизнес в Польше, только за два года войны уплатили налогов и взносов на страхование на сумму в размере 2,3 млрд евро.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"2 млрд евро Польша получила от европейского инвестбанка по договору предоставления займа польским городам и регионам, которые принимают украинских беженцев. 0,6 млрд евро получила Польша от Еврокомиссии в рамках выплаты 3,5 млрд странам-членам ЕС для помощи тем регионам, которые поддерживают украинских беженцев", - заявил он.

По его словам, 2,3 млрд евро украинские предприниматели, работающие в Польше, в 2022-2023 годах уплатили налогов и взносов на социальное страхование в польский бюджет.

"1,3 млрд евро - это поступления от взносов и налогов украинцев в 23-м году. Ну соответственно уплата соответствующих налогов. Для сравнения Польша потратила 1,1 млрд евро на поддержку и социальную помощь и образование украинских беженцев", - заявил он. 

При этом Шмыгаль добавил, что украинцы, которые приехали в Польшу, своими карточками рассчитались в польских магазинах и оставили польскому бизнесу 4 млрд евро.

"Это перечислено со счетов украинских граждан в экономику Польши. 2,1 млрд евро перечислено с 24 февраля по июль 2023 года в торговых сетях и 1,9 млрд из них - это наличные, которые сняли украинцы для того, чтобы оставить их также в экономике Польши", - отметил он.

По словам премьера, 48,4 тысячи индивидуальных компаний зарегистрировали в Польше украинцы за два года полномасштабной войны.

"Собственно эти компании также платят налоги, статистика нам недоступна, но это все плантики налогов в польский бюджет", - заявил он. 

Шмыгаль добавил, что 691 тысяча украинцев - самая многочисленная группа иностранцев, которые

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В Варшаве закрылся последний пункт помощи беженцам на Восточном вокзале .

Также мы рассказывали, сколько поляков поддерживают продление льгот для украинцев. С июля правительство может сменить программу поддержки беженцев.

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