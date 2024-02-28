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Сколько наличных можно снять в банкоматах: лимиты украинских банков

Украина, Среда 28 февраля 2024 15:10
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Сколько наличных можно снять в банкоматах: лимиты украинских банков Фото: Лимиты в банкоматах составляют до 60 тысяч гривен в сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины во время военного положения установил лимит на получение наличных в банках на уровне 100 тысяч гривен в сутки. В то же время в банках действуют свои ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По инициативе НБУ была создана объединенная сеть отделений банков Украины - Power Banking, в которую входят 2300 отделений. В этой сети доступно получение наличных денег (банкоматы, касса), платежи, перевод средств (касса, терминалы самообслуживания), независимо от того, клиентом какого банка является человек. В сети действуют единые лимиты на снятие наличных денег.

Сколько наличных можно снять в банкоматах: лимиты украинских банков

По данным НБУ, в банкоматах ПриватБанка можно снять 60 тысяч гривен в сутки. Однако одну операцию можно снять только 20 тысяч гривен и повторить ее через три часа.

В Ощадбанке можно снять 50 тысяч гривен в сутки, в Укрэксимбанке - 25 тысяч гривен за одну операцию, количество операций - не ограничено.

Райффайзен Банк, Укргазбанк, Сенс Банк, ПУМБ, УкрСиббанк, Универсал Банк, Пивденный установили предел на уровне 20 тысяч гривен в сутки.

В ОТП Банке действует лимит 5 тысяч гривен за одну операцию, в то же время количество транзакций не ограничено.

Что касается снятия наличных за рубежом, то НБУ ограничил его на уровне 12,5 тысяч гривен в эквиваленте в неделю.

Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 5138 действующих отделений банков. Через год их количество сократилось на 198.

Всего в Украине действуют 29,1 тысячи банкоматов, среди которых 17,3 тысячи - банкоматы ПриватБанка.

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