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Скільки готівки можна зняти в банкоматах: ліміти українських банків

Україна, Середа 28 лютого 2024 15:10
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Скільки готівки можна зняти в банкоматах: ліміти українських банків Фото: Ліміти в банкоматах становлять до 60 тисяч гривень на добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України під час воєнного стану встановив ліміт на отримання готівки в банках на рівні 100 тисяч гривень на добу. Водночас в банках діють свої обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

За ініціативи НБУ була створена об’єднана мережа відділень банків України - Power Banking, до якої входять 2300 відділень. У цій мережі доступно отримання готівки (банкомати, каса), платежі, переказ коштів (каса, термінали самообслуговування), незалежно від того, клієнтом якого банку є людина. У мережі діють єдині ліміти на зняття готівки.

Скільки готівки можна зняти в банкоматах: ліміти українських банків

За даними НБУ, в банкоматах ПриватБанку можна зняти 60 тисяч гривень на добу. Однак одну операцію можна зняти лише 20 тисяч гривень та повторити її через за три години.

В Ощадбанку можна зняти 50 тисяч гривень на добу, в Укрексімбанку - 25 тисяч гривень за одну операцію, кількість операцій - не обмежена.

Райффайзен Банк, Укргазбанк, Сенс Банк, ПУМБ, Укрсиббанк, Універсал Банк, Південний встановили ліміт на рівні 20 тисяч гривень на добу.

В ОТП Банку діє ліміт 5 тисяч гривень за одну операцію, водночас кількість транзакцій не обмежена.

Що стосується зняття готівки за кордоном, то НБУ обмежив її на рівні 12,5 тисяч гривень в еквіваленті на тиждень.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 5 138 діючих відділень банків. За рік їхня кількість скоротилася на 198.

Усього в Україні діють 29,1 тисяч банкоматів, серед яких 17,3 тисяч - банкомати ПриватБанку.

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