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Сколько финпомощи Украина рассчитывает получить до конца года: ответ Минфина

Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко провел ряд встреч в США (mof.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Партнеры пообещали продолжить предоставление Украине финансовой помощи до конца 2024 года. Ожидается, что они передадут 15 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Как отметили в ведомстве, команда Минфина во главе с министром финансов Сергеем Марченко приняла участие в ежегодных совещаниях МВФ и Всемирного банка. В частности, украинские чиновники провели ряд встреч с международными финансовыми лидерами, в том числе министрами финансов стран G7 и Евросоюза. 

Также был проведен круглый стол министров в поддержку Украины были обсуждены вопросы предоставления кредита на 50 млрд долларов от стран G7, который погасят за счет прибыли от замороженных российских активов, и реализации проектов по поддержке Украины. 

"До конца текущего года Минфин Украины ожидает привлечь еще более 15 млрд. долларов США внешнего финансирования. Партнеры заверили, что направят поддержку в полном объеме", - заверяют в ведомстве. 

Также там напомнили, что в следующем году Украина ожидает получить от Евросоюза 12,5 млрд евро финпомощи в рамках Ukraine Facility. 

Кредит для Украины на 50 млрд долларов

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" летом согласовали передачу Украине 50 млрд долларов за счет обездвиженных активов РФ.

На прошлой неделе были более конкретные решения - США решили предоставить для кредита свою часть в размере 20 млрд долларов, Евросоюз - до 35 млрд долларов.

При этом сегодня, 28 октября, стало известно, что Япония решила выделить на инициативу более 3 млрд долларов.

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