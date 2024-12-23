Сколько добровольцев подали заявления в Украинский легион в Польше: ответ посла

"Не скажу сейчас по количеству, поскольку это пока по просьбе Министерства обороны держится как закрытая информация. Всего мы имеем более тысячи заявлений, которые сейчас рассматриваются соответствующей комиссией. Мы надеемся, что это количество будет постоянно расти", - рассказал посол.

Боднар добавил, что после базовой военной подготовки, в зависимости от специализации бойца происходит переезд на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций

"И уже после этого идет формирование в соответствующее военное подразделение на территории Украины, где те, кто записался в Украинский легион, уже находятся в непосредственном подчинении той или иной воинской части", - пояснил он.

Украинский легион в Польше

Украинский легион в Польше представляет собой добровольческое формирование, созданное для граждан Украины, которые находятся за рубежом, в частности на территории Польши, и стремятся поддержать оборону своей страны в условиях масштабной войны.

Эта инициатива позволяет украинцам, временно или постоянно проживающим за пределами Родины, приобщиться к военным тренировкам и подготовке, чтобы в будущем участвовать в защите Украины.

В октябре в польском городе Люблин стартовал набор в ряды Украинского легиона. Призывной пункт функционирует ежедневно с 9:00 до 17:00.