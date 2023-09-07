Сколько дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP могли передать Украине: оценки экспертов

Франция и Великобритания могли передать Украине лишь по несколько десятков ракет Storm Shadow и SCALP.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине" .

"Французы, вероятно, передали нам 50-80 SCALP. Всего у их армии было около 400 таких ракет. Фактически они передали нам до 20% своих запасов", - говорит военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

По его словам, десять лет назад никто не думал о том, что нужно создавать большие арсеналы такого вооружения, поэтому их банально в мире немного.

"А передача большего количества вооружения может уже навредить собственной обороноспособности страны. Поэтому и по миру действует так называемая квота - одна страна не может передать другой более 25% определенного вида вооружения", - отметил он.

Эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский описывает схожую ситуацию и с ракетами Storm Shadow. По его словам, они были изготовлены в количестве до тысячи единиц. Но какая-то часть была использована во время кампаний в Ливии, Сирии, еще партию продали Саудовской Аравии.

Поставки ракет в Украину

В мае стало известно, что Великобритания передает нам более мощные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP EG класса "воздух - земля". А два месяца спустя о поставке аналогичного вооружения заявила Франция.

Дальность этой франко-британской авиационной ракеты в базовой модели может достигать 560 км. Но украинская армия, вероятно, получила экспортный вариант, ограниченный 250-290 км. Боевая часть этих ракет - примерно 450 кг. Это кратно больше, чем у наших ударных БПЛА (вес их боевого заряда не превышает 75 кг, у "шахедов" - около 50) и у GMLRS до HIMARS (примерно 90 кг).