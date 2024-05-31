Сколько в Черном море ракетоносителей РФ: ответ ВМС

По данным ВМС, в Черном море сейчас 2 вражеских корабля, а в Азовском море 3 вражеских корабля.

Кроме этого в Средиземном море 2 российских корабля, среди которых один - носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

"За сутки, в интересах РФ, проход по Керченскому проливу совершили: до Азовского моря - 0 судов. До Черного моря - 3 судна, ни одно из них не продолжило движение в направлении пролива Босфор" - сказано в сообщении.

Воздушные тревоги в Украине

Напомним, сегодня ночью в Украине дважды ширилась воздушная тревога - сначала из-за угрозы атаки беспилотников.

А второй раз Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Киева.

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