Сколько времени понадобится украинским военным, чтобы научиться системе Patriot

Для обучения управлению системой Patriot, по мнению американских оборонных чиновников, понадобится несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera .

Как сообщил телеканал, обучение украинских военных будет проходить на территории Германии, а также еще одной, пока неизвестной страны. По словам экспертов канала, ракеты Patriot, которые получит Киев, обеспечат украинцам "качественное дополнение" в их противовоздушной обороне.

Кейли Майер, корреспондентка News Nation, ссылаясь на представителя оборонного ведомства, отметила в своем твите, что для обучения украинцев системе Patriot может понадобиться несколько месяцев.

"Ожидается, что обучение начнется в ближайшее время. Однако мы не знаем даты, когда система попадет в Украину", - подчеркнула она.