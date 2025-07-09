Позиционная война: эксперт объяснил, почему в следующем году армия РФ может остановиться

Россия пытается выжать максимум из наступления в 2025 году. Маловероятно, что в следующем году российские войска смогут добиться успехов, поскольку у России заканчивается ресурс - человеческий, финансовый и другие.

Об этом в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина сказал военный эксперт, майор запаса Национальной гвардии Украины и ветеран войны Алексей Гетьман.

Эксперт напомнил, что за год почти миллионная российская армия продвинулась вглубь Украины на 55 километров, потеряв при этом полмиллиона единиц живой силы. Сейчас российское продвижение замедлилось, а потери значительно выросли.

"В 2026 году они вообще продвигаться так не смогут, делать мощные наступательные действия, потому что нет у них на это ресурса. И финансового, и другого ресурса просто нет. Война, может, и не закончится, но она придет в более-менее позиционную", - уверен Гетьман.

По его мнению, российское наступление захлебывается. В то же время украинская армия маневрирует и обороняется. Нет ничего удивительного в продвижениях оккупантов, поскольку любая армия во время наступления имеет продвижение, вопрос только в том, как глубоко и какой ценой.

Украинские генералы это понимают. Поэтому строится оборона в несколько линий. Это не означает, что Вооруженные силы будут отступать. Это делается на случай российского продвижения, или на случай серьезного прорыва линии обороны. Но сейчас прорывов нет, россияне идут очень медленно, маленькими темпами.

Гетман напомнил ситуацию под Покровском, где россияне понемногу продвигаются уже более года. Существенных успехов они там не имеют. Не имеют их в других местах.

"Что-то больше года продвигается (российская армия - ред.) и продвигается возле одного населенного пункта, не очень большого, не миллионника. Год продвигается. И никак не может окружить этот город. Может, ничего там такого продвижения и нет?", - резюмировал эксперт.