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Сколько будет стоить газ в марте: поставщики обнародовали цены

Фото: Цены на газ в Украине марте будут колебаться 7,70 до 9,99 гривен за кубометр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 12 компаний предлагают газ для населения, а цены колеблются от 7,70 до 9,99 гривен за кубометр. Годовые контракты поставщиков газа действуют, по меньшей мере, до 1 мая 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.

Предложения поставщиков:

  • "Эру Людям" - 7,70 гривен
  • "Энерджи трейд групп" - 7,799
  • "Нафтогаз Украины" - 7,96
  • "Тернопольгаз сбыт" - 7,96
  • "Прикарпат энерго трейд" - 7,98
  • "Полтавагаз сбыт" - 7,99
  • "Галнафтогаз" - 7,99
  • "Львовэнергосбыт" - 8,20
  • "Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
  • "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
  • "Аскания Энерджи" - 9,95
  • "СветГаз" - 9,99.

В то же время после того, как в мае 2022 года "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газзбыт", государственная компания занимает более 98% рынка поставок газа для населения и продает газ для 12,4 млн домохозяйств.

Кроме того, "Нафтогаз" продает газ частным поставщикам по цене 7,42 гривен за кубометр для частных поставщиков, а также для производителей тепла населению.

Цены на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязательств) на НАК "Нафтогаз Украины".

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев считает, что отмена ПСО должна начаться уже с 2024 года. По его словам, сейчас механизмом ПСО государство поддерживает не только уязвимых потребителей, но и тех, кто имеет возможность платить по рыночным ценам.

По прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это произойдет после отмены военного положения.

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