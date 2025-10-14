RU

Сколько бронетехники Россия потеряла за годы войны: в НАТО ошеломили цифрами

Автор: Валерий Ульяненко

С начала полномасштабной войны Россия потеряла до 9000 боевых танков и десятки тысяч бронированных машин.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на сейчас страна-агрессор потеряла примерно от 4 000 до 9 000 боевых танков. Кроме того, россияне потеряли 20 000 бронированных машин.

"И они достаточно активно использовали советские запасы, разбирая технику, чтобы поддерживать в рабочем состоянии советские системы. Во многих случаях старых машин для такой разборки уже не осталось", - рассказал представитель НАТО.

Сейчас Россия производит около 130 танков в месяц, то есть примерно 1 600 новых танков в год.

 

Напомним, в среднем РФ теряла ежедневно 950 человек в сентябре, что является умеренным ростом по сравнению со средним августовским показателем. В то же время он ниже того, что был весной и летом.

По словам представителя НАТО, зафиксировано в среднем около 1200 потерь ежедневно в 2025 году. Сейчас общее количество потерь превысило 1,1 миллиона российских солдат, из которых более 250 тысяч убиты в бою.

Отметим, по данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения в 2022 году составляют около 1 125 150 человек, в том числе 1200 человек за минувшие сутки.

Также сообщалось, что на днях на фронте возросло количество боев ВСУ с врагом. Самым горячим до сих пор остается Покровское направление.

НАТОРоссийская ФедерацияВойна в Украине