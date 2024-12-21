ua en ru
Сб, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сколько авиаударов нанесла Россия по Украине за неделю: ответ Зеленского

Украина, Суббота 21 декабря 2024 14:00
UA EN RU
Сколько авиаударов нанесла Россия по Украине за неделю: ответ Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия за последнюю неделю выпустила по Украине сотни дронов. Также оккупанты атаковали Украину более 550 управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Более 550 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет различных типов террористы применили только на этой одной неделе", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что этой ночью россияне применили против Украины более 110 дронов. В результате вражеских атак разрушен онкодиспансер в Херсоне, зафиксированы попадания в многоквартирные дома в Харькове и Запорожье. На этой неделе оккупанты атаковали баллистикой Киев, обстреляли Сумы, Кривой Рог, Днепровскую и Донецкую области.

"Это российский террор, которому мы противодействуем. Я благодарю партнеров, которые в дальнейшем поддерживают Украину и усиливают давление на Россию. Общей силой мы обеспечим стабильный мир", - отметил президент.

Атака на Киев

Утром 20 декабря россияне выпустили по Киеву пять баллистических ракет. Все ракеты удалось сбить, но обломки упали в пяти районах города.

Больше всего повреждений было в Голосеевском районе Киева. Там повреждены бизнес-центр, автомобили, дома, костел и тепломагистраль. В результате атаки россиян на Киев погиб человек и 12 получили ранения.

Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Россияне запустили 113 дронов и ракету по Украине. Сколько сбила ПВО
Россияне запустили 113 дронов и ракету по Украине. Сколько сбила ПВО
DAILY
Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев