Сколько авиаударов нанесла Россия по Украине за неделю: ответ Зеленского
Россия за последнюю неделю выпустила по Украине сотни дронов. Также оккупанты атаковали Украину более 550 управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"Более 550 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет различных типов террористы применили только на этой одной неделе", - отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что этой ночью россияне применили против Украины более 110 дронов. В результате вражеских атак разрушен онкодиспансер в Херсоне, зафиксированы попадания в многоквартирные дома в Харькове и Запорожье. На этой неделе оккупанты атаковали баллистикой Киев, обстреляли Сумы, Кривой Рог, Днепровскую и Донецкую области.
"Это российский террор, которому мы противодействуем. Я благодарю партнеров, которые в дальнейшем поддерживают Украину и усиливают давление на Россию. Общей силой мы обеспечим стабильный мир", - отметил президент.
Атака на Киев
Утром 20 декабря россияне выпустили по Киеву пять баллистических ракет. Все ракеты удалось сбить, но обломки упали в пяти районах города.
Больше всего повреждений было в Голосеевском районе Киева. Там повреждены бизнес-центр, автомобили, дома, костел и тепломагистраль. В результате атаки россиян на Киев погиб человек и 12 получили ранения.
Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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