Сколько авиаударов россияне наносят по Украине каждый день: ответ Игната

Россияне используют все методы разведки, в частности радиолокационную, агентурную, воздушную и космическую. Именно поэтому угроза запусков ракет существует.

"У них и стратегическая авиация, которая перемещается всей страной на дальний восток, и постоянно перемещающаяся тактическая авиация", - сказал Игнат.

По его словам, неважно, где будет находиться вражеский самолет. Для атаки по Украине он может прилететь даже с другого аэродрома. Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что угроза запусков ракет может быть всегда.

Оккупанты держат определенное количество кораблей в Черном море, часть из них являются ракетоносителями "Калибров". Сами пуски ракет можно производить с любого моря, не выходя даже из бухты.

"Каждый день оккупанты наносят около 30-40 ударов. В то же время и в нашей авиации очень много вылетов. Согласно задачам и погодным условиям активность может быть разная", - рассказал Игнат.