"Скіфське золото": Апеляційний суд Амстердама переніс дату винесення рішення

Апеляційний суд в Амстердамі (Нідерланди) переніс дату оголошення рішення у справі про повернення в Україну "скіфського золота". Його планують оголосити 26 жовтня.

"Апеляційний суд Амстердама переніс заплановану дату винесення рішення у справі щодо повернення експонатів виставки "Крим.Золотий острів у Чорному морі" на 26 жовтня цього року", - повідомила Джапарова.

Вона висловила сподівання, що суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 року щодо повернення "скіфського золота" в Україну

Раніше повідомлялося, що судді планують оголосити про своє рішення по справі "скіфського золота" до кінця серпня.

Нагадаємо, у 2014 році колекція "скіфського золота" була передана для виставки в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. На момент виставки Крим був анексований Росією. З того часу права на скіфське золото оскаржуються в суді.