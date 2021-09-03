RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Скіфське золото": Апеляційний суд Амстердама переніс дату винесення рішення

Автор: Инна Собора

Апеляційний суд в Амстердамі (Нідерланди) переніс дату оголошення рішення у справі про повернення в Україну "скіфського золота". Його планують оголосити 26 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову.

Вона висловила сподівання, що суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 року щодо повернення "скіфського золота" в Україну

"Апеляційний суд Амстердама переніс заплановану дату винесення рішення у справі щодо повернення експонатів виставки "Крим.Золотий острів у Чорному морі" на 26 жовтня цього року", - повідомила Джапарова.

Раніше повідомлялося, що судді планують оголосити про своє рішення по справі "скіфського золота" до кінця серпня.

Нагадаємо, у 2014 році колекція "скіфського золота" була передана для виставки в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. На момент виставки Крим був анексований Росією. З того часу права на скіфське золото оскаржуються в суді.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСЕміне Джапарова