"Скифское золото" вернут Украине. Как ценности из Крыма оказались в Нидерландах и почему суд длился 9 лет

Как "скифское золото" оказалось в Нидерландах

В начале 2014 года коллекция "скифского золота" из одного музея Киева и 4-х музеев Крыма отправилась в Амстердам. Выставка под названием "Крым - золотой остров в Черном море" должна была проходить с февраля по август в столичном археологическом музее Алларда Пирсона.

В это время в Украине уже шла Революция Достоинства, а в марте Россия аннексировала Крымский полуостров. Судьба ценностей оказалась под вопросом. После оккупации крымские музеи начали требовать возврата коллекции.

Однако музей Алларда Пирсона заключал договор аренды арт-объектов с Министерством культуры Украины, поэтому было принято решение оставить их на временном хранении в Амстердаме.

В свою очередь Министерство культуры Украины заочно изъяло экспонаты из захваченных музеев Крыма и передало на хранение в Национальный музей истории. А МИД обратилось в посольство Нидерландов с официальной нотой и попросило вернуть драгоценности Украине.

Часть коллекции из музея Киева была возвращена, но судебная тяжба по крымским экспонатам длилась 9 лет из-за претензий РФ.

Борьба за историческое наследие

Разбирательство по делу о "скифском золоте" продолжалось в Нидерландах с 2016 года. Уже тогда суд Нидерландов постановил вернуть коллекцию драгоценностей в Украину. Однако музеи оккупированного Крыма начали оспаривать данное решение.

Российские адвокаты выдвигали аргументы, что ценности следует вернуть в Крым, поскольку они были найдены именно на территории полуострова и являются частью его культурно-исторического наследия.

Украинская сторона настаивала на возвращении предметов искусства, ссылаясь на конвенцию ЮНЕСКО от 1970 года, согласно которой культурное наследие принадлежит суверенному государству.

В 2021 году Россия проиграла апелляцию. Суд постановил, что "музейные экспонаты относятся к государственной части Музейного фонда Украины".

"Хотя музейные экспонаты происходят из Крыма и поэтому также могут считаться крымским наследием, они являются частью культурного наследия Украины, поскольку последняя существует как независимое государство с 1991 года", - было сказано в решении Апелляционного суда Амстердама от 26 октября 2021.

Представители страны-оккупанта подали кассационную жалобу, но Верховный суд Нидерландов отклонил ее.

9 июня 2023 в деле о "скифском золоте" была поставлена точка. Коллекция будет передана Киеву, а не крымским музеям.

Что входит в состав коллекции

Ориентировочная стоимость "скифского золота" составляет 10 млн евро. В коллекцию входят более 500 предметов из драгоценных камней и металлов.

Это украшения из скифского золота, церемониальный шлем, мечи древних греков и скифов, лаковые шкатулки и др.

Ранее данные экспонаты хранились в 4 музеях Крыма: Центральном музее Тавриды, Керченском историко-культурном заповеднике, Бахчисарайском историко-культурном заповеднике и Национальном заповеднике "Херсонес Таврический".

Фото: экспонаты коллекции "скифского золота" (facebook.com/MCIPUkraine)

После возвращения в Украину коллекция "скифского золота" может храниться в заповеднике "София Киевская". Об этих планах заявил премьер-министр Денис Шмыгаль еще в 2021 году.

"Скифское золото" возвращается домой": реакция Украины

Решение Верховного суда Нидерландов поприветствовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Триумф справедливости будет и по другим делам, касающимся преступлений России. Мы вернем все, что принадлежит нашей нации", - отметил он.

В Министерстве юстиции назвали возвращение "скифского золота" в Украину "долгожданной и окончательной победой".

В Министерстве культуры также приветствуют возвращение "скифского золота" домой после 10 лет разбирательств в суде.

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что возвращение "скифского золота" стало ещё одной победной битвой за украинскую идентичность и историю, которую пытается украсть Россия.

"Еще одна победа справедливости и Украины! Мы приветствуем решение Верховного суда Нидерландов о передаче скифского золота Украине", - отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины на окончание судебного разбирательства по "скифскому золоту".