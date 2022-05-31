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Коли ЄК дасть висновок щодо заявки України про вступ до Євросоюзу: названо дату

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Варшава, Вівторок 31 травня 2022 19:31
Коли ЄК дасть висновок щодо заявки України про вступ до Євросоюзу: названо дату Фото: міністр закордонних справ Франції Катрін Колона (Reuters)
Автор: Іван Носальський

Єврокомісія надасть висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата в ЄС 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Катрін Колони під час спільного брифінгу з польським колегою Збігневом Рау.

"Ми очікуємо на висновки Єврокомісії з цього питання (заявки України на отримання статусу кандидата - ред.), поки вони нам не відомі, вони будуть дані 15 червня", - заявила вона.

Також голова французького дипломатичного відомства розповіла, що питання про місце України в європейській сім'ї буде обговорено під час засідання Ради Європи 23-24 червня. Також там розглянуть заявку України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна має вже у червні отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тим більше що країни Західних Балкан не проти.

Також ми писали, що на думку прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, шанси на те, що Україна найближчим часом стане кандидатом на вступ до Європейського союзу, є невеликими. ЄС може обмежитись тим, що назве її потенційним кандидатом.

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