Коли ЄК дасть висновок щодо заявки України про вступ до Євросоюзу: названо дату
Єврокомісія надасть висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата в ЄС 15 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Катрін Колони під час спільного брифінгу з польським колегою Збігневом Рау.
"Ми очікуємо на висновки Єврокомісії з цього питання (заявки України на отримання статусу кандидата - ред.), поки вони нам не відомі, вони будуть дані 15 червня", - заявила вона.
Також голова французького дипломатичного відомства розповіла, що питання про місце України в європейській сім'ї буде обговорено під час засідання Ради Європи 23-24 червня. Також там розглянуть заявку України.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна має вже у червні отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тим більше що країни Західних Балкан не проти.
Також ми писали, що на думку прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, шанси на те, що Україна найближчим часом стане кандидатом на вступ до Європейського союзу, є невеликими. ЄС може обмежитись тим, що назве її потенційним кандидатом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.