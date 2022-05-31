Коли ЄК дасть висновок щодо заявки України про вступ до Євросоюзу: названо дату

Єврокомісія надасть висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата в ЄС 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Катрін Колони під час спільного брифінгу з польським колегою Збігневом Рау.

"Ми очікуємо на висновки Єврокомісії з цього питання (заявки України на отримання статусу кандидата - ред.), поки вони нам не відомі, вони будуть дані 15 червня", - заявила вона. Також голова французького дипломатичного відомства розповіла, що питання про місце України в європейській сім'ї буде обговорено під час засідання Ради Європи 23-24 червня. Також там розглянуть заявку України.