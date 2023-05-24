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Скибицкий объяснил, какую роль сыграет Крымский мост во время освобождения полуострова

Фото: Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки МО (gur.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Крымский мост может сыграть важную роль при освобождении полуострова, поскольку россияне могут его использовать для побега.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного управления разведки МО Вадима Скибицкого в интервью для Welt.

Отвечая на вопрос, планируют ли ВСУ уничтожать Крымский мост, Скибицкий ответил: "Мы оставим его как путь отхода для них (российских оккупантов, - ред.)".

"Каждый раз, когда в Крыму происходит взрыв, он полностью перекрывается", - добавил заместитель начальника ГУР МО.

Крымский мост

Крымский мост, который Россия начала строить после оккупации полуострова, играет немаловажную роль для врага в вопросе логистики и военного обеспечения.

8 октября 2022 года на железнодорожной ветке сооружения произошел взрыв, в результате чего обрушились две секции автомобильной части моста. Россия, в привычной для нее манере, сразу заявила о "теракте", в котором обвинила спецслужбы Украины. Киев никогда не подтверждал свою причастность к подрыву моста. В то же время неоднократно отмечалось, что Крымский мост является законной целью наших воинов.

Сегодня, 24 мая 2023 года, над мостом был замечен густой клуб дыма. Оккупационные власти сразу заявили о якобы "военных учениях" и перекрыли движение по мосту. Тем временем в сети распространялась информация об атаке трех морских БПЛА на разведывательный корабль РФ "Иван Хурс".

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