Трамп отклонил приглашение Fox News на дебаты с Харрис в конце октября

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вновь отказался проводить дебаты со своей оппоненткой Камалой Харрис. Второй раунд предлагали на конец октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет агентство, отказ был озвучен спустя несколько часов после того, как Fox News пригласил двух кандидатов в президенты принять участие в возможных вторых дебатах 24 или 27 октября. В своем заявлении телеканал подчеркнул, что вторые дебаты "предоставят возможность каждому кандидату высказать свои заключительные аргументы".

"РЕВАНША НЕ БУДЕТ, ТАК ЧТО НЕЧЕГО ОБСУЖДАТЬ", - написал Трамп большими буквами на своей платформе Truth Social.

Напомним, что первые и, возможно, единственные дебаты между Харрис и Трампом прошли 10 сентября на телеканале ABC News. Тогда, кандидат от Демократической партии заставила Трампа занять оборонительную позицию, обрушив на него целый ряд нападок относительно его пригодности для занимаемой должности, его поддержки ограничений на аборты и его многочисленные юридические проблемы.

Также отметим, что согласно опросам после первых дебатов, Трамп их проиграл. В окружении бывшего президента за кулисами произносили похожие вещи. В частности, союзники Трампа в неформальных разговорах говорили, что в лучшем случае республиканец выступил на ничью, а в худшем - проиграл.

Чего не сказать о дебатах Трампа с президентом США Джо Байденом в конце июня. Тогда явным победителем был кандидат от Республиканской партии, а неудачное выступление Байдена привело к тому, что он снялся с президентской гонки и вместо него кандидатом стала вице-президент США Камала Харрис.