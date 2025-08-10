Бешенство, клещи и хищники в городе: почему ежей лучше не трогать, а лисы – опасны

Главное:

Война изменила не только жизнь людей. Животные на линии фронта вынуждены выживать в новых, часто смертельно опасных условиях: сотни километров территорий заминированы, часть природоохранных земель под оккупацией, что особенно ставит под угрозу краснокнижные виды.

Из-за длительного запрета охоты резко возросла популяция хищников. А это привело к вспышке в дикой природе опасной болезни – бешенства. И это не единственное негативное последствие...

РБК-Украина расспросило кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Виталия Смаголя о том, что происходит в мире животных, могут ли из-за войны исчезнуть редкие виды и почему звери начали заходить в города.

На грани выживания? Как война влияет на животный мир

– Что происходит с животными в Украине во время войны? Как они реагируют на боевые действия?

– Здесь Украину условно можно разделить на три части: линию соприкосновения, оккупированную территорию – с которой мы не имеем никаких сведений, и остальные территории, где животные проживают в прежнем режиме, хотя косвенное влияние войны на них тоже осуществляется.

На линии соприкосновения взрывы и пожары не влияют на животных в той степени, как это часто освещается в СМИ. Животные быстро привыкают к громким звукам, поскольку у них нет виртуального мышления. В природе тоже часто встречаются очень громкие звуки. Скажем, когда треснул лед или дерево упало. Поэтому, когда нет непосредственной угрозы жизни, животное к взрывам относится довольно инертно.

Товарищ, который сейчас на фронте, рассказывал, что на его позиции, которую постоянно обстреливают, рядом бегают косули, ходят фазаны и абсолютно ничего не боятся. Поэтому, если на животных FPV-дроны не падают, то их жизни угрозы нет.

Другое дело – минно-взрывные устройства, которых много на линии соприкосновения. В этих локациях гибель животных наблюдается. Также есть случаи браконьерства на постоянных пунктах дислокации – бывает солдаты от нечего делать стреляют по животным. Но в целом критического уменьшения зверей, в частности объектов моего исследования – охотничьих животных, нет.

На остальной территории Украины насущной проблемой для животных является приграничье, особенно с Беларусью. Там, чтобы вражеская пехота не могла пройти, вместо обычной колючей проволоки установили егозу. Это очень травмоопасная проволока, на которой закручены как бы лезвие. Это ограждение может достигать сотни метров в ширину. Животному, которое туда попало, выбраться из такой сети колючей проволоки практически невозможно.

Сейчас на этой линии приграничья – просто кладбище животных: выбеленные скелеты косуль, лосей. Попадают туда даже крупные хищные животные, был замечен медведь и зубр.

Кроме того, косвенное влияние на животных осуществил запрет на охоту.

Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Виталий Смаголь во время экспедиции на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" (фото предоставлено экспертом)

– Как война отразилась именно на краснокнижных животных?

– Относительно объектов моих исследований, численность лося и зубра, занесенных в Красную книгу, выросла. Численность медведя и рыси не испытывает сокращений.

– Есть ли у вас какая-то информация, что с животным миром на оккупированной территории? В частности, в Заповеднике "Аскания-Нова".

– В начале войны остров Бирючий в Херсонской области оккупировали чеченцы или дагестанцы, то есть люди, которые едят халяльную пищу. Тогда была информация, что они вывезли несколько УАЗивков, забитых ланями и оленями.

В "Аскании-Новой" в первые месяцы полномасштабки упал беспилотник, выгорело несколько гектаров заповедной степи. Тогда также дикие животные очень испугались звуков вертолетов – сайгаки бежали и разбились о забор.

Сейчас кац*пы хотят создать картинку – что это старейший заповедник "в юго России" и все там благополучно. Туда приезжают передачи снимать о заповедных местах. Туристов привозят. Обстрелов там сейчас нет, поскольку это уже глубокий тыл со стороны оккупантов.

Научные сотрудники "Аскании-Новой" не пошли на контакт с оккупационной администрацией, а звероводы остались на своих местах. Поэтому какой-то уход за животными происходит.

– А какая сейчас ситуация с животными в Чернобыльской зоне? Как они пережили российскую оккупацию?

– Информация оттуда фрагментарная, потому что даже те коллеги, которые работают в Чернобыльском заповеднике, не имеют возможности все обследовать, потому что часть зоны заминирована.

На природный комплекс недолговременная оккупация кац*пами около полутора месяцев на фоне трех лет нынешней войны особо не повлияла. Как жили лошади Пржевальского, так и живут. То же самое с волками.

Единственное, мы не успели завезти зубров, хотя уже построили вольер на 4,5 гектара, но полномасштабное вторжение это все остановило. Больше на животных в зоне, видимо, влияет егоза вдоль линии с белорусами, поскольку звери там погибают.

– Орнитологи заявляют, что из-за войны можем потерять ястреба коротконогого, потому что тот водился только в Луганской области. Есть ли аналогичные угрозы для зверей? Какие виды могут исчезнуть?

– Я исследую крупных млекопитающих – копытных и хищников. Не могу сказать, что кому-то из них грозит исчезновение. Косуля, лось, волк и лиса, что с одной, что с другой стороны линии разграничения находятся в относительно одинаковых условиях. Единственное – не знаю, разрешена ли на оккупированных территориях охота, хотя в Крыму все эти годы ее проводили. Потому что у нас в течение двух лет любая охота была под тотальным запретом.

В прошлом году ее открыли на 1 месяц для регуляции численности хищника, и то не по всей Украине. В этом году тоже открывают в нескольких областях, но уже полноценную. Поэтому влияние запрета охоты на подчиненной территории Украины отмечается очень мощное.

Больше хищников – больше болезней. Как запрет охоты привел к вспышке бешенства

– А как именно на животных повлиял запрет охоты?

– Влияние от запрета – неоднозначное. Почти в полтора раза выросла численность лося, также увеличилась популяция краснокнижного зубра, а еще – косуль.

Численность фактически всех видов, на которых был запрет охоты, выросла, но вместе с тем возросла численность и плотоядных хищников, в частности лисы, еще – кабана. Это привело к вспышке эпизоотий(широкое взрывообразное распространение инфекционных болезней среди животных, – Ред). Прежде всего, это бешенство.

Численность лисы в Украине по сравнению с периодом до полномасштабки выросла почти в пять раз. Если в 2021 году мы фиксировали около 50 тысяч, то сейчас без учета оккупированных территорий и природозаповедного фонда, то есть это только охотничьи угодья, – почти 250 тысяч лисиц. Численность шакала тоже выросла – от 250 особей до 2,5 тысячи, хотя их безусловно больше. Популяция волка увеличилась от 2 до 4 тысяч.

Численность лисиц за последние годы выросла в пять раз (фото: Getty Images)

Из-за роста численности лисы в Украине идет распространение бешенства. Это чрезвычайно опасная болезнь, от которой нет лечения. Это 100% смертельные случаи (уберечь может только преждевременная вакцинация, – Ред.). Бешенство фиксируют практически во всех областях, мало того, есть случаи заболевания людей.

Дикие плотоядные животные, прежде всего, лисы – это естественный резервуар бешенства. Кошка и собака тоже могут заболеть, но в лисице бешенство способно сохраняются в резистентном состоянии.

Осенью прошлого года официально в Украину пришло письмо от FАСЕ – это европейская ассоциация охоты и охраны природы, которая включает все европейские страны и имеет мощное лобби в Европарламенте. В письме, адресованном Кабинету Министров, говорилось о том, что если Украина не наведет порядок с бешенством, то наши призрачные надежды на вступление в Евросоюз получат еще одну палку в колеса. Пока я вижу, что наши государственники закрывают на это глаза.

Подобная ситуация и с кабанами. Рост численности дикой свиньи привел к повторной вспышке африканской чумы, первая была в 2015 году (только за два первых месяца 2025 года в Украине обнаружили 23 вспышки АЧС, больше всего в Житомирской, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Николаевской областях, – Ред.)

– Как остановить распространение бешенства в Украине? Когда-то лесники разбрасывали в дикой природе препараты, чтобы вакцинировать животных. Сейчас подействует этот метод?

– Да, раньше разбрасывали котлетки со специальной сывороткой, лисы их съедали и вакцинировались. Но это можно было делать, когда у нас была стабильная численность лисиц. А сейчас пошла вспышка – их количество в пять раз больше, поэтому это уже не поможет. Сейчас единственный выход – это исключительно регулирование численности путем сокращения популяции.

Бешенство – это болезнь третьих стран. Его наблюдают в Индии, в некоторых странах Азии, где люди едят со свалок и тесно контактируют с крысами. Поэтому с бешенством надо бороться уже в ближайшее время, если не хотим превратиться в страну третьего мира.

Статистика укусов дикими животными людей и вакцинации против бешенства (инфографику предоставил Виталий Смаголь)

– Что делать, если человек наткнулся в дикой природе на лису?

– Любое животное старается не попасться на глаза человеку, а если это происходит, то при встрече убегает. Это нормальное поведение животного в дикой природе. Когда же оно начинает проявлять нетипичные паттерны: идет к человеку, агрессирует – это ненормально.

Грубо говоря, если животное пытается с вами контактировать в дикой природе, необязательно бросаться и кусать, даже если вы его гладите и оно вдруг вас вгрызлось за палец, я даю более 50%, что это животное будет бешеное. При встрече с такими животными стоит взять палку и отмахиваться, чтобы ни в коем случае у вас не было с ним тактильного контракта.

Дикие гости. Почему звери все чаще заходят в города

– В СМИ есть сообщения, что дикие животные все чаще заходят в города. Вы тоже фиксируете такие случаи?

– Конечно, тот же лось – это сейчас животное, которое в определенной степени потеряло страх перед человеком, поскольку не видело непосредственной угрозы своей жизни. Поэтому это животное выходит на окраины городов. На Крещатике вы не увидите лося, но на столичной Оболони, метро Бориспольской, Черниговской и в Голосеевском районе в прошлом году несколько случаев фиксировали.

В города преимущественно заходят молодые животные, которые не знакомы с человеком. Они являются "пионерами" освоения новой территории, поэтому могут приближаться к поселениям.

Прежде всего в городах фиксируют лосей и кабанов, потому что это крупные животные и легко бросаются в глаза. Лисы тоже заходят на окраины.

– Могут ли волки также начать приходить к людям?

– Волк на окраины больших городов не будет выходить. Это очень сторожевое животное. В сказках лисичка хитрая, а волк – глупый. Но это все с точностью до наоборот. Я бы даже сказал, что более умного и осторожного животного, чем волк, в лесу нет. При малейшей опасности волк будет избегать контакта.

Где-то возможно старый волк, который уже выбился из стаи, может и выйдет на скотомогильник, где местные охотники его прибьют. Но это как исключение из правил.

– Куда звонить, если увидели какое-то дикое животное в черте города?

– В каждом конкретном случае должен быть свой протокол поведения. Например, если животное ходит по проезжей части, надо вызвать дорожно-транспортную службу. Если животное бросается на людей, надо вызывать санэпидемстанцию. Если дикое животное просто ходит испуганное, возможно надо обратиться в киевский зоопарк.

Также можно позвонить в службу чрезвычайных ситуаций, они скажут, какой протокол – что конкретно делать с тем или иным животным в городской зоне.

Городские звери: безопасен ли еж и белка для людей

– В городах живет много ежей. Они могут быть опасны для людей?

– Сейчас ежа вы скорее увидите в городе, чем в лесу. Они абсолютные синантропы – это животные, которые адаптировались к жизни возле человека. И так всегда было. Еж тоже может быть переносчиком бешенства, как и любое животное, которое живет в дикой среде. Я бы вообще не советовал бы брать его в руки.

Любое животное, если у него заводятся паразиты, блохи или клещи, чешется в месте раздражения. Еж из-за игл этого сделать не может. Если бы вы развернули те колючки, то бы увидели там и клещей, и паразитов. Не скажу, что он неряшливое животное, но между игл у него живет что попало.

Почему есть сказки, что ежи накалывают яблоки и запасаются на зиму? На самом деле они специально выкатываются в гнилушках, чтобы сок изгонял этих паразитов.

Ежи могут быть переносчиками бешенства (фото: Getty Images)

– В городах также живет много белок. Часто в парках их даже дети подкармливают орешками. Могут ли те быть агрессивными?

– Белки ни при каких условиях не проявляют агрессию, я не слышал о таких случаях. Разве, если захотите ее схватить, тогда у нее будет защитная реакция и она 100% вас укусит. А если белочка будет прыгать и сама нападать – это "неправильная" белочка.

– Можно ли подбирать детеныша дикого животного, если случайно на него наткнулись в лесу и рядом нет старших особей?

– Ни в коем случае. Никогда родители возле детей не сидят, потому что взрослое животное, находясь возле детенышей, своим видом будет показывать, что здесь где-то есть малыши. Когда косуля приносит козленка, она отходит на несколько сотен метров и возвращается только, чтобы покормить.

Так же птенцы, когда подрастают, уже не помещаются в гнезде, но еще не могут активно летать, поэтому просто перепархивают. Сидят то там, то там. Родители ориентируются на их голос и прилетают кормить. А люди, когда видят такого птенца, несут его домой, где он благополучно сдохнет.

Поэтому ни в коем случае детенышей диких животных двигать нельзя, родители знают, где они находятся и обязательно их покормят и защитят.

Браконьерство, влияние климата и миграции: что ждет животный мир в Украине

– Мигрируют ли к нам дикие животные из-за границы?

– Чернобыльская зона в этом смысле была типичным показателем. У нас несколько медведей переходили и залегали в зимнюю спячку, выводили медвежат.

В прошлом году фиксировали заходы медведей в Ровенской области и на Волыни. Если бы не егоза, то проценты заходов были бы значительно больше. Но мы должны ставить приоритет, поэтому здесь понятно, что надо думать о безопасности страны.

Из Словакии в Закарпатскую область тоже мигрирует медведь. В целом Карпаты считаются безопасным регионом, поэтому изменений среди животных там не наблюдается.

– Есть ли сейчас случаи браконьерства?

– Браконьерство было, есть и, боюсь, что будет в ближайшее время. Это основной бич для фауны крупных млекопитающих. Независимо от того, введено ли военное положение, или нет. Недавно двух зубров убили в Сколевских Бескидах. Нашли только черепа и шкуры. Следствие начали, но виновных так и не нашли. Такие случаи фиксируют постоянно и не в малом количестве.

– Могут ли какие-то виды исчезнуть из Украины из-за глобального потепления? Например, у нас на юге идет тенденция к аридизации – уменьшение влажности территорий.

– Глобальное потепление сильно муссируется в СМИ. Я, как бывший полярник, который дважды зимовал в Антарктиде, к примеру приведу озоновую дыру. Во второй половине 1990-х она вызвала страшный ажиотаж, а сейчас ее площадь ежегодно уменьшается. Никто не знает, что было с ней до 1985 года, когда ее открыли. И что будет еще через 100 или 1000 лет.

В природе все имеет периодический характер. Что мы можем говорить за короткий промежуток в 10 лет? Может быть похолодание, а может и потепление.

Сейчас действительно у нас наблюдается аридизация, но я не уверен, что через несколько лет все не будет с точностью до наоборот. Из тех животных, которые я исследую, непосредственное влияние от этого может быть разве на бобра, поскольку пересыхают водоемы и водные площади уменьшаются. Но это не значит, что это будет отражаться на всем ареале. Локальные изменения могут произойти, но на всю популяцию бобров в Европе это не повлияет.

– Что стоит Украине сделать уже сейчас, чтобы сохранить животный мир?

– Закончится война, все стабилизируется. Все вернется на довоенный период. Не думаю, что у нас будут большие движения или смещения в государственных подходах к охране животного мира и к изменению в охоте.

Возможно, когда Украина вступит в Евросоюз и у нас будут действовать европейские стандарты охраны природы, тогда у нас будут какие-то изменения. Но, прежде всего, должна закончиться война.

Численность зубров в Украине выросла за последние годы (фото: Getty Images)