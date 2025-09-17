Отмена ценовых ограничений улучшит инвестиционный климат Украины, - ассоциация

"В общем, уже много лет мы последовательно выступаем за полную либерализацию рынка электроэнергии, отказ от нерыночных механизмов, которыми являются, на самом деле, ценовые ограничения на рынке или же, по крайней мере, их расширение таким образом, чтобы они как можно меньше влияли на рыночную ситуацию в целом и на поведение игроков на рынке. Собственно, это и происходит. Мы от ценовых ограничений точно откажемся, потому что это часть наших евроинтеграционных обязательств, поэтому это произойдет в определенный момент. Очевидно, что, вероятно, регулятор считает, что это слишком рискованно так резко сделать еще и во время войны", - подчеркнула она.

Верещинская подчеркнула, что либерализация рынка положительно повлияет на инвестиционный климат.

"Все, что о либерализации рынка, влияет хорошо на инвестиционный климат, потому что повышение прозрачности, предсказуемости на рынке - это хорошо для инвесторов. Это хорошо для частных компаний, которые могут абсолютно ожидаемо, прозрачно вести бизнес в Украине, поэтому для них это точно огромный плюс", - отметила директор ЕУЭА.