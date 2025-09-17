Отмена ценовых ограничений улучшит инвестиционный климат Украины, - ассоциация
Полная либерализация рынка электроэнергии и отказ от нерыночных механизмов, в частности от ценовых ограничений, являются неизбежными шагами для Украины на пути к интеграции с европейским энергорынком.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская.
"В общем, уже много лет мы последовательно выступаем за полную либерализацию рынка электроэнергии, отказ от нерыночных механизмов, которыми являются, на самом деле, ценовые ограничения на рынке или же, по крайней мере, их расширение таким образом, чтобы они как можно меньше влияли на рыночную ситуацию в целом и на поведение игроков на рынке. Собственно, это и происходит. Мы от ценовых ограничений точно откажемся, потому что это часть наших евроинтеграционных обязательств, поэтому это произойдет в определенный момент. Очевидно, что, вероятно, регулятор считает, что это слишком рискованно так резко сделать еще и во время войны", - подчеркнула она.
Верещинская подчеркнула, что либерализация рынка положительно повлияет на инвестиционный климат.
"Все, что о либерализации рынка, влияет хорошо на инвестиционный климат, потому что повышение прозрачности, предсказуемости на рынке - это хорошо для инвесторов. Это хорошо для частных компаний, которые могут абсолютно ожидаемо, прозрачно вести бизнес в Украине, поэтому для них это точно огромный плюс", - отметила директор ЕУЭА.
Как сообщалось, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего, доктор экономических наук Андриан Прокип также считает, что Украина должна адаптировать свое регулирование к европейским правилам, чтобы стать полноценной частью европейского рынка, в частности, отменить предельные цены на электроэнергию.
Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что действующая система ценовых ограничений (прайс-кэпов) на рынке электроэнергии сдерживает развитие промышленных солнечных электростанций и снижает инвестиционную привлекательность отрасли.
Напомним, 25 июля Регулятор принял решение о повышении предельных цен (прайс-кэпов) на электроэнергию в вечерние пиковые часы - с 17:00 до 23:00. Благодаря решению НКРЭКУ по прайс-кэпам Украина прошла августовские вечера без отключений.