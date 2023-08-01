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Водительское удостоверение в Украине: с 1 августа экзамены можно сдавать много раз, но есть условия

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Украина, Вторник 01 августа 2023 14:16
Водительское удостоверение в Украине: с 1 августа экзамены можно сдавать много раз, но есть условия Фото: с 1 августа экзамены на получение удостоверения водителя можно сдавать много раз, но есть условия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине отменили ограничение относительно количества попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения. Но есть условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Так, в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке у кандидата есть:

  • неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена;
  • неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.

"При этом интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешной сдачи) составляет не менее 10 календарных дней", - рассказали в МВД.

Кроме этого, результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического - два года.

Как сообщалось ранее, Верховная рада поддержала законопроект № 7354, который позволит желающим получить водительское удостоверение в Украине самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения. Подробнее о том, что изменилось и какие штрафы определены на случай нарушения порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей в Украине - читайте в материале.

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