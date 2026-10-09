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Отмена авиарейсов в России возросла вдвое из-за атак дронов

16:28 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Отмена авиарейсов в России возросла вдвое из-за атак дронов Фото: коллапс в российском аэропорту (Getty Images)
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Атаки украинских дронов привели к ежедневным задержкам и отменам авиарейсов в России. Эти цифры возросли вдвое по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Ежедневный план "Ковер"

В январе-сентябре 2026 года частота отмены регулярных пассажирских рейсов в России возросла вдвое на фоне ударов украинских беспилотников. А количество продолжительных задержек увеличилось в среднем в 2,2 раза, пишет издание.

Компания "АльфаСтрахование" отслеживает рейсы 30 крупных российских и около 60 иностранных авиакомпаний, на которые приходится около 97% пассажиропотока в России.

В 2026 году более трех часов ждали вылета более 7,6 миллионов человек - в 2,5 раза больше, чем в 2025-м.

Сколько ждут россияне

В целом известно о таких цифрах задержки авиарейсов за январь-сентябрь 2026 года:

  • количество рейсов с задержкой свыше часа возросло в 1,7 раза в год - до 128 тысяч;
  • в два раза чаще или в 77 тысяч случаях пассажиры ждали вылета не менее двух часов;
  • количество задержек продолжительностью от трех часов увеличилось в 2,2 раза, до 51 тысячи;
  • от четырех часов - 2,4 раза, до 36 тысяч.

Доля вылета с опозданием не более чем на 15 минут снизилась с 57% до 52%.

В "АльфаСтраховании" связывают ухудшение показателей с ограничениями работы аэропортов из-за угроз атак украинских беспилотников.

С конца апреля план "Ковер" вводится в южных и центральных регионах России почти каждый день.

Кроме "Ковра" и метеоусловий среди причин задержек и отмены Росавиация также называет неисправность самолетов.

Ранее РБК-Украина писало, что 20 сентября в Москве задержали или отменили более 400 рейсов на фоне крупнейшей, по заявлениям российских властей, атаки украинских дронов на регион.

Кроме того, в ключевых аэропортах Москвы - "Внуково" и "Шереметьево" - отменили и задержали более 120 авиарейсов из-за массированной атаки дронов 3 сентября.

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